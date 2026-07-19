Refuerzan seguridad en Zacatecas con 400 militares tras hallazgo de 10 cuerpos

Elementos de Guardia Nacional Elementos de Guardia Nacional (Elementos de Guardia Nacional resguardan la escena del crimen en donde fue localizado el cuerpo de una persona sin vida a un costado de la carretera federal 45, en la comunidad de Cieneguillas./Adolfo Vladimir)

El Gobierno de Zacatecas reforzó la presencia de fuerzas federales y estatales con el despliegue de 400 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, luego del hallazgo de 10 personas sin vida en tres municipios de la entidad, informó este domingo el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mungüerza.

La decisión fue tomada tras una reunión extraordinaria del Grupo de Inteligencia Operativa, en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno para definir las acciones de seguridad e investigación derivadas de los hechos registrados durante el sábado.

El operativo contempla patrullajes y vigilancia en distintos puntos considerados estratégicos, con la participación coordinada del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, con el propósito de fortalecer la presencia institucional y apoyar las labores de investigación.

Coordinan acciones de seguridad e investigación

La sesión de trabajo fue encabezada por el gobernador David Monreal Ávila y contó con la asistencia del comandante de la Quinta Región Militar, el coordinador territorial de la Guardia Nacional en la región, así como representantes de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

También participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y la Fiscalía General de la República, instituciones que trabajan de manera conjunta en las diligencias periciales, el procesamiento de los lugares donde fueron localizados los cuerpos y el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que el Grupo de Inteligencia Operativa permanecerá en sesión permanente para dar seguimiento a la evolución del caso y coordinar las acciones que sean necesarias conforme avancen las indagatorias.

Rodrigo Reyes indicó que las investigaciones ya presentan los primeros avances, aunque evitó ofrecer detalles debido al desarrollo de las diligencias ministeriales.

Señaló que la información será dada a conocer de manera oficial una vez que las autoridades concluyan las primeras etapas de la investigación.