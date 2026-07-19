Sinaloa realiza 413 acciones de certeza jurídica

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) encabezó la entrega de 413 acciones de seguridad patrimonial en beneficio de habitantes del poblado de El Navito, en el municipio de Eldorado, Sinaloa, evento que contó con la participación del secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, quien informó que en esta jornada se entregaron 312 títulos de propiedad y 101 certificados parcelarios, acciones que brindan certeza jurídica a las familias y representan un paso importante para consolidar su patrimonio.

El funcionario destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, a través de la mesa interinstitucional instalada en SEBIDES, en la que participan el Registro Agrario Nacional (RAN), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), la 0Procuraduría Agraria, la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE), Catastro del Estado y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Barrón Aguayo subrayó que la entrega de escrituras representa mucho más que un documento legal, ya que brinda tranquilidad y certeza a las familias sobre el patrimonio que heredarán a las siguientes generaciones.

Asimismo, informó que con esta entrega suman ya alrededor de 1,568 acciones de seguridad patrimonial otorgadas en el municipio de Eldorado desde el inicio de esta estrategia.

Por su parte, el presidente municipal de Eldorado, Faustino Torres Núñez, reconoció el trabajo conjunto de las instituciones participantes para atender un rezago histórico en materia de regularización de la tenencia de la tierra y brindar justicia social a las familias del municipio.

“Representa para nosotros un avance concreto y significativo, porque cada una de estas acciones significa el nacimiento de un patrimonio para nuestras familias. Se les otorga seguridad jurídica sobre los terrenos que habitan y se fortalece el compromiso con la justicia social que durante muchos años esperaron”, señaló.

En representación de las personas beneficiarias, Santos Madero Carrillo manifestó su satisfacción al recibir el documento que acredita legalmente la propiedad de su vivienda, después de más de una década de espera.

En el evento también estuvieron presentes José de Jesús Flores Pineda, titular del Registro Agrario Nacional en Sinaloa; Juan Carlos Patrón Rosales, representante de la Procuraduría Agraria en el estado; Gabriel Ballardo, representante de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa; José Antonio Gaxiola, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y Rubén Hernández, representante de Catastro del Estado, quienes refrendaron su compromiso de continuar impulsando acciones que otorguen certeza jurídica y fortalezcan el patrimonio de las familias sinaloenses.