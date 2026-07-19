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Destacó que la agricultura y la ganadería forman parte esencial de la economía de Huetamo

Torres Piña destaca la importancia de fortalecer la soberanía alimentaria

Por Jesús Sánchez
Torres Piña destaca la importancia de fortalecer la soberanía alimentaria

Como parte de su visita por Huetamo, Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, dialogó con productores de mango y limón, campesinos, ganaderos, deportistas y pequeños y medianos empresarios, quienes expusieron los retos que enfrentan para elevar su producción, reducir costos y acceder directamente a mercados con mejores condiciones.

El morenista señaló la importancia de fortalcer la soberían alimentaria que exige que municipios productores como Huetamo no se limiten a vender materias primas, sino que cuenten con tecnología, infraestructura y pequeñas empresas capaces de procesar, empacar y comercializar lo que genera el campo.

Destacó que la agricultura y la ganadería forman parte esencial de la economía de Huetamo, por lo que la tecnificación debe responder a las condiciones de Tierra Caliente: mejor aprovechamiento del agua.

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