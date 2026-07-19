Torres Piña destaca la importancia de fortalecer la soberanía alimentaria

Como parte de su visita por Huetamo, Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, dialogó con productores de mango y limón, campesinos, ganaderos, deportistas y pequeños y medianos empresarios, quienes expusieron los retos que enfrentan para elevar su producción, reducir costos y acceder directamente a mercados con mejores condiciones.

El morenista señaló la importancia de fortalcer la soberían alimentaria que exige que municipios productores como Huetamo no se limiten a vender materias primas, sino que cuenten con tecnología, infraestructura y pequeñas empresas capaces de procesar, empacar y comercializar lo que genera el campo.

Destacó que la agricultura y la ganadería forman parte esencial de la economía de Huetamo, por lo que la tecnificación debe responder a las condiciones de Tierra Caliente: mejor aprovechamiento del agua.