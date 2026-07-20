Alejandro Armenta inaugura el Parque Urbano Metropolitano de Tehuacán, Puebla

Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier inauguró la primera etapa del Parque Urbano Metropolitano y recorrió sus instalaciones. Afirmó que para la entidad el deporte es una política de Estado que promueve bienestar, salud, integración social y oportunidades para las nuevas generaciones.

Destacó que esta obra muestra el compromiso que el gobierno mantiene con su pueblo, manejando los recursos públicos con transparencia y construyendo infraestructura con un enfoque humanista y de sostenibilidad. Recordó que el predio fue rescatado y que la primera piedra fue colocada por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta.

Con una inversión superior a 39.4 millones de pesos, resultado de la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tehuacán, se intervinieron más de 21 mil 300 metros cuadrados para crear un espacio destinado al beneficio directo de más de 357 mil habitantes de Tehuacán y otros 13 municipios de la microrregión.

El nuevo parque cuenta con canchas de fútbol, básquetbol, cachibol y pádel con pasto sintético, además de dos gradas, oficinas administrativas, módulo sanitario y caseta. Esta infraestructura favorece la práctica deportiva, la convivencia familiar y el desarrollo comunitario.

En su intervención, el presidente municipal de Tehuacán, Alejandro Barroso Chávez, recordó que el predio permanecía como un basurero y ahora se convirtió en un espacio que fomenta el deporte entre niñas, niños y jóvenes. Destacó que este parque alberga la primera cancha de pádel gratuita del estado y por ultimo, anunció la próxima apertura del Instituto de Bienestar Animal.

La futbolista de tercera división Yareth Alducin Herrera afirmó que la nueva cancha representa una gran oportunidad para que las juventudes fortalezcan la convivencia y desarrollen su talento deportivo.

Pablo Flores Velázquez, habitante de la zona, señaló que el parque ofrece un espacio seguro para que niñas y niños jueguen y practiquen deporte.

Adriana Valerio Flores, vecina, recordó que antes solo existía un campo de tierra y destacó que ahora su hijo cuenta con un espacio adecuado para jugar, además de llamar a la ciudadanía a cuidar el parque.

En este parque as familias disfrutarán de una zona limpia, segura y con sombra gracias a la conservación de los árboles. Niñas y niños podrán convivir sin riesgos en un espacio digno para su recreación.