PRI en Aguascalientes se declara listo para el 2027

Kendor Macías, dirigente del PRI, en Aguascalientes, convocó a los llamados defensores de México, así como a sectores, organizaciones, dirigencias municipales y cuadros distinguidos del priismo local para dar un mensaje de unidad y compromiso.En presencia de Carolina Ávila, delegada en el Estado y representante del presidente nacional del PRI, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente estatal agradeció la lealtad “a todos los militantes que se han conducido con institucionalidad, compromiso y que nunca se vendieron”.

El PRI en la entidad llamó a la unidad.

Macías Martínez aseguró que Alejandro Moreno “ha sido el único dirigente de oposición en este país que da la cara, que no se dobla y enfrenta con firmeza al narco gobierno de morena”.Señaló que el proceso electoral de 2027 ya se vislumbra muy cerca, y el PRI enfrenta un escenario político electoral complejo, por lo que vaticina la aparición de falsos profetas y personajes mesiánicos “que solo se acuerdan del partido cuando necesitan una candidatura y a quienes el partido cierra sus puertas para no agraviar más a la militancia realmente comprometida”.Explicó que el PRI creció en Aguascalientes de 35 mil votos en 2022 a 50 mil en 2024, por lo que advirtió que de darse una alianza con otro partido, “el PRI no permitirá que otros se queden con los espacios que le corresponden a la militancia”.“La única vía para los acuerdos es la vía institucional a través del Partido”, afirmó Kendor frente a todos los asistentes e invitados especiales como Jorge Meade González dirigente municipal del partido en Cuernavaca, quien asistió por solicitud de su homólogo Andrés Espino presidente del comité municipal del PRI en Aguascalientes.