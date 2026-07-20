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Se vislumbra muy cerca el proceso electoral por lo que es necesaria la unidad en el partido

PRI en Aguascalientes se declara listo para el 2027

Por Jesús Sánchez

Kendor Macías, dirigente del PRI, en Aguascalientes, convocó a los llamados defensores de México, así como a sectores, organizaciones, dirigencias municipales y cuadros distinguidos del priismo local para dar un mensaje de unidad y compromiso.En presencia de Carolina Ávila, delegada en el Estado y representante del presidente nacional del PRI, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente estatal agradeció la lealtad “a todos los militantes que se han conducido con institucionalidad, compromiso y que nunca se vendieron”.

El PRI en la entidad llamó a la unidad.

Macías Martínez aseguró que Alejandro Moreno “ha sido el único dirigente de oposición en este país que da la cara, que no se dobla y enfrenta con firmeza al narco gobierno de morena”.Señaló que el proceso electoral de 2027 ya se vislumbra muy cerca, y el PRI enfrenta un escenario político electoral complejo, por lo que vaticina la aparición de falsos profetas y personajes mesiánicos “que solo se acuerdan del partido cuando necesitan una candidatura y a quienes el partido cierra sus puertas para no agraviar más a la militancia realmente comprometida”.Explicó que el PRI creció en Aguascalientes de 35 mil votos en 2022 a 50 mil en 2024, por lo que advirtió que de darse una alianza con otro partido, “el PRI no permitirá que otros se queden con los espacios que le corresponden a la militancia”.“La única vía para los acuerdos es la vía institucional a través del Partido”, afirmó Kendor frente a todos los asistentes e invitados especiales como Jorge Meade González dirigente municipal del partido en Cuernavaca, quien asistió por solicitud de su homólogo Andrés Espino presidente del comité municipal del PRI en Aguascalientes.

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