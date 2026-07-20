David Monarrez, estudiante de Conalep Sinaloa, conquista “El Techo de Bolivia”

David Monarrez

Como una forma de demostrar el espíritu de superación que mantiene el CONALEP Sinaloa, la participación del alpinista David Monárrez, sobresalió mientras alcanzaba la cima del Nevado Sajama, conocido como el “Techo de Bolivia”, una de las montañas más desafiantes de Sudamérica.

Esra expedición representó un importante reto físico debido a sus 6 mil 550 metros de altitud, temperaturas de hasta 20 grados bajo cero y un extenso glaciar que puso a prueba la resistencia de todos los expedicionarios.

Para lograr este reto, David Monárrez explicó que se mantuvo bajo una preparación de ocho meses, periodo en el que trabajó diariamente para llegar en las mejores condiciones.

El alpinista también reconoció el respaldo que ha recibido por parte de CONALEP Sinaloa, institución que a su parecer fomenta el desarrollo de los jóvenes que buscan sobresalir en distintas disciplinas.

“El apoyo de toda la comunidad de CONALEP Sinaloa que me ha brindado, soy testimonio que en mi institución se apoya realmente con mucho valor a quienes aspiramos en el deporte y la cultura” concluyo.

Para concluir, David Monárrez perteneciente al plantel CONALEP Culiacán III, invito a los jóvenes a confiar en sí mismos, vencer sus temores y mantener la constancia para alcanzar cualquier objetivo que se propongan.