Americo Villareal inaugura exposición “La Gran Fuerza de México” de la Defensa

“La Gran Fuerza de México”

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas consolida una etapa de desarrollo y bienestar sustentada en proyectos estratégicos de infraestructura, logística, conectividad y programas sociales de fondo, impulsados en coordinación con el Gobierno de México.

Durante la inauguración de la exposición “La Gran Fuerza de México”, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), destacó que la entidad avanza con el objetivo de fortalecer la competitividad de la frontera norte, mejorar las condiciones de vida de la población y ampliar las oportunidades de desarrollo económico.

“Son proyectos en materia de infraestructura, de conectividad y logística, de modernización aduanera y portuaria, en proyectos hidráulicos para la producción primaria y una serie sin precedentes de programas sociales que apuntalan esta visión humanista que llegó para quedarse y que, como nunca, ha generado paz, prosperidad y bienestar para nuestra gente y las familias tamaulipecas” señalo el gobernador.

Además señaló que el fortalecimiento institucional y el desarrollo del estado se encuentra sustentado en los principios de soberanía, libertad e independencia nacional.

La ceremonia reunió a autoridades civiles y militares de los tres órdenes de gobierno y formó parte de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de Matamoros.

Asimismo, Villarreal Anaya agradeció al secretario de la Defensa Nacional y a los mandos de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional por acercar a la población un espacio que permite conocer las capacidades, funciones y valores de las Fuerzas Armadas.

Fortalecer el vínculo con la sociedad

Durante su intervención, el general Rubén Darío Díaz Esparza explicó que la exposición tiene como propósito fortalecer los vínculos de cercanía, confianza y colaboración entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

“Esta exposición llega al estado de Tamaulipas, una tierra de historia, trabajo, fortaleza y profundo sentido patriótico, con el propósito de abrir un espacio de encuentro entre la sociedad y sus instituciones armadas”, expresó.

El mando militar destacó además la relevancia histórica de Matamoros, ciudad que este año conmemora dos siglos de haber recibido el nombre del insurgente Mariano Matamoros y que posteriormente obtuvo los títulos de Heroica, Invicta y Leal.

Tras el acto protocolario, el gobernador realizó un recorrido por los distintos módulos de la muestra, donde conoció las capacidades operativas, tecnológicas y de apoyo social de las Fuerzas Armadas.

La exposición “La Gran Fuerza de México” permanecerá abierta al público hasta el 17 de agosto y ofrecerá acceso gratuito a una amplia variedad de actividades dirigidas a las familias.

Los visitantes podrán conocer vehículos tácticos y aeronaves, exhibiciones de adiestramiento canino y ecuestre, además de 14 módulos interactivos dedicados al Plan DN-III-E, Fuerzas Especiales, Industria Militar y otras áreas que muestran las capacidades de la Defensa en tareas de apoyo a la población, atención de emergencias y protección del territorio nacional.

El objetivo de esta muestra para las Fuerzas Armadas es poder acercar a la ciudadanía su labor cotidiana, fortalecer la cultura de protección civil y promover un mayor conocimiento sobre las acciones que desarrollan en beneficio de México.