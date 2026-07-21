Encuesta coloca a Agustín Dorantes al frente del PAN y con ventaja frente a Morena rumbo a la gubernatura de Querétaro

Agustín Dorantes Foto: Especial

La más reciente encuesta elaborada por Electoralia ubica al senador Agustín Dorantes como el aspirante con mayor respaldo al interior del Partido Acción Nacional (PAN) y como el perfil con mejores condiciones de competencia frente a Morena en los primeros escenarios electorales rumbo a la elección de gobernador de 2027.

El estudio registra a Dorantes con 31.9% de las preferencias entre los perfiles panistas considerados, seguido por Luis Bernardo Nava, con 20.1%, y Felifer Macías, con 14.9%. La diferencia entre el primero y el segundo lugar es de más de diez puntos porcentuales, de acuerdo con los resultados de la medición.

La encuesta también incorpora ejercicios de careo entre los posibles contendientes por la gubernatura. En ese escenario, Agustín Dorantes alcanza 36.6% de la intención de voto, mientras que Santiago Nieto Castillo obtiene 19.8%, una diferencia de 16.8 puntos porcentuales entre ambos perfiles.

En la evaluación por fuerza política, Acción Nacional obtiene 34.7% de la preferencia, frente al 23.3% registrado por Morena, según los resultados del estudio.

Además de los resultados electorales, la medición incluye indicadores de reconocimiento y opinión sobre los aspirantes, en los que Agustín Dorantes registra evaluaciones favorables, de acuerdo con los datos presentados por Electoralia.

A más de un año del inicio formal del proceso electoral, distintas encuestas comienzan a medir el posicionamiento de los posibles aspirantes a la gubernatura de Querétaro. En la más reciente medición de Electoralia, Agustín Dorantes aparece como el aspirante con mayor respaldo dentro del PAN y con la mayor ventaja frente a Morena en los escenarios evaluados rumbo a la elección de 2027.