Con “Mujeres Echadas Pa delante”, en Coahuila miles de mujeres han culminado sus estudios

“Mujeres Echadas Pa delante”

En Coahuila se han graduado de preparatoria más de tres mil 750 mujeres gracias al programa Mujeres Echadas Pa´delante, quienes obtuvieron una beca para cursar sus estudios y tuvieron acceso a sesiones de acompañamiento académico y psicológico gratuito, así como a servicios de vinculación profesional y laboral.

Estos resultados se han obtenido gracias al impulso y al trabajo estrecho y coordinado entre la Oficina Inspira Coahuila, la Secretaría de Educación, la Secretaría de las Mujeres y la iniciativa privada.

El objetivo de este programa es impulsar el desarrollo personal, emocional, intelectual y económico de las mujeres coahuilenses, facilitando la culminación de sus estudios y generando las condiciones necesarias para que puedan hacer realidad sus sueños.

Al respecto, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, destacó que con el respaldo del gobernador del estado, Manolo Jiménez se creó este programa que abre puertas, para que ninguna mujer se quede sin la oportunidad de estudiar, crecer y transformar su vida.

“Porque cuando una mujer estudia, no solo cambia su historia, cambia la de su familia, la de su comunidad y la de todo nuestro estado”, expresó.

Para el ciclo escolar 2025–2026 se inscribieron 984 personas al programa, pertenecientes a municipios como Acuña, Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Parras, Ramos Arizpe, San Buenaventura y San Pedro. Cursaron su secundaria e incluso algunas, ya recibieron su certificado de prepa.

Actualmente, mil 561 mujeres más, cursan la preparatoria abierta dentro del programa, de las cuales 28 estudian en tres centros de reinserción social.

El programa no solo abarca la posibilidad de estudiar preparatoria si no también hacia la educación superior mediante una oferta de 13 carreras: nueve licenciaturas y cuatro ingenierías.

En marzo de 2026 se abrió una nueva convocatoria para otorgar becas universitarias en los 38 municipios del estado. Como resultado, se matricularon 528 mujeres y actualmente el programa cuenta con más de cuatro mil 300 alumnas que hoy tienen la oportunidad de iniciar o continuar una carrera profesional, de ellas, 31 se encuentran privadas de su libertad en los centros de reinserción social femeniles de Piedras Negras, Saltillo y San Pedro de las Colonias.