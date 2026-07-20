Hallan cadáver en motel donde fue encontrado el de Debanhi en 2022, en NL

Cuatro años después de la tragedia del caso Debahni, un nuevo homicidio se registra dentro del Motel Nueva Castilla en Nuevo León (Especial)

Inseguridad en Nuevo León — Sorpresa y terror vivió la madrugada de este lunes un grupo de creadores de contenido en Nuevo León, luego de ingresar al Motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, para grabar videos y en su recorrido se topó en una habitación con el cadáver de un hombre, por lo que reportó el hallazgo a las autoridades. El sitio es el mismo donde en abril del 2022 fue encontrado el cuerpo de la joven Debanhi Escobar.

Los primeros reportes destacan que el hallazgo fue realizado por varios jóvenes que ingresaron de manera ilegal al motel para grabar videos para su plataforma sobre eventos paranormales y durante el recorrido observaron aparentes huellas de que había arrastrado algo, por lo que siguieron el rastro hasta una habitación y al ingresar se toparon con el cadáver de un varón, ya en estado de descomposición.

El hallazgo ocurrió en el Motel Nueva Castilla, ubicado en el kilómetro 15.5 de la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo.

Tras el hallazgo se reportó lo ocurrido a las autoridades, por lo que al lugar arribaron elementos de la policía y personal de investigación que acordonaron la zona como parte de las investigaciones.

Información extraoficial destaca que investigadores localizaron indicios de que el cuerpo habría sido arrastrado hasta la habitación 156, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abiertas varias líneas de investigación.

De acuerdo con medios locales, el citado motel está bajo custodia oficial a raíz del caso de la joven de 18 años Debanhi Escobar y el acceso está prohibido. En tanto, la investigación del caso Debanhi sigue abiertos y en poder de la Fiscalía General de la República (FGR)

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