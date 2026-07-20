Mazatlán se convierte en destino internacional durante el verano gracias al turismo de cruceros

Turismo de cruceros, Sinaloa

Mazatlan se encuentra atravesando una exitosa temporada vacacional de verano, ha recibido a miles de visitantes nacionales y el turismo de cruceros continúa consolidándose como el motor que potencializa al puerto a nivel internacional.

Este lunes, procedente de Los Cabos, arribó el majestuoso “Navigator Of The Seas”, transportando a 3,901 pasajeros y 1,262 tripulantes, que apenas llegaron comenzarón a movilizar la actividad comercial y turística de la “Perla del Pacífico”.

Con la llegada de esta embarcación, suman ya cuatro cruceros de gran calado que visitan el puerto durante el mes de julio, sumando un acumulado mensual de 16,606 cruceristas, cuya presencia ha traído la puerto una derrama económica estimada superior a los 25 millones de pesos.

Al respecto, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que el sector naviero mantiene una tendencia de crecimiento sostenido y representa un pilar fundamental para la economía del estado.

Con corte al 20 de julio, Mazatlán le ha dado la bienvenida a 80 cruceros en lo que va del año, sumando más de 295 mil visitantes y una derrama económica que supera los 472 millones de pesos.

“Esta confianza que representa que las navieras sigan llegando a Mazatlán es extraordinaria. En este año 2026 esperamos entre 140 y 150 cruceros en total en Mazatlán, y para el año que entra se prevé que nos visiten entre 170 y 180 embarcaciones, lo que significa que vamos incrementando los arribos y que Mazatlán es uno de los destinos favoritos de los cruceristas y de las navieras”, explicó la funcionaria estatal.

Con estos resultados, la Secretaría de Turismo reafirma su compromiso de seguir trabajando en la promoción internacional, la conectividad y la mejora de la infraestructura turística para asegurar que la experiencia de los viajeros siga siendo de excelencia y que Mazatlán se mantenga en la preferencia de las principales líneas navieras del mundo.