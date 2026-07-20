Tamaulipas consolida una política hídrica para garantizar desarrollo y bienestar: Américo Villarreal

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, subrayó que, con el respaldo del gobierno federal, la entidad consolida una política integral para el aprovechamiento sustentable del agua, orientada a fortalecer la infraestructura hidráulica, garantizar el derecho humano al acceso al recurso y convertirlo en un factor estratégico para el desarrollo social, económico y productivo del estado.

Villarreal Anaya afirmó que la gestión responsable del agua representa uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible de la entidad y del país, por lo que llamó a consolidar una nueva cultura del cuidado del recurso hídrico basada en la participación ciudadana, el equilibrio ambiental y el aprovechamiento eficiente en los ámbitos urbano, agropecuario e industrial.

Durante el programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Estatal, el gobernador detalló que el manejo responsable del agua representa uno de los mayores retos para las próximas décadas y requiere una visión de largo plazo que combine regulación, participación social, protección ambiental y uso eficiente del recurso.

Villarreal Anaya explicó que la estrategia impulsada por su administración busca garantizar agua para el consumo humano, fortalecer la productividad del campo, respaldar el crecimiento industrial y preservar los ecosistemas, bajo un modelo de sustentabilidad que permita aprovechar de manera responsable uno de los principales activos naturales de la entidad.

“Es una condición de seguir un sistema regulatorio, de equilibrio en el sistema del agua y una concientización de todos, de una sociedad participativa y colaborativa que, como decíamos, tenemos que recuperar nuestro medio ambiente, mantener nuestro medio ambiente, rehabilitarlo en su momento y buscar el equilibrio correcto que nos permita mantenernos en una economía circular, sustentable, de acuerdo a los recursos con que contamos”, declaró el gobernador.

Señaló que esta visión coloca al agua en el centro de las políticas públicas, no sólo como un recurso indispensable para la vida, sino como un elemento determinante para impulsar el desarrollo regional, atraer inversiones, fortalecer la competitividad del estado y mejorar la calidad de vida de la población.

En ese contexto, destacó el respaldo permanente de la presidenta a los proyectos hidráulicos que se desarrollan en Tamaulipas, lo que ha permitido avanzar en obras estratégicas para fortalecer el abasto, modernizar la infraestructura y atender los desafíos que enfrenta la entidad en materia de disponibilidad del recurso.

Resaltó que el acompañamiento del gobierno federal ha sido determinante para consolidar proyectos prioritarios de infraestructura hidráulica y para fortalecer las gestiones relacionadas con la franja fronteriza, acciones que permitirán garantizar un mejor aprovechamiento del agua y brindar mayor certidumbre al desarrollo económico de la entidad.

Asimismo, el gobernador Américo Villarreal aseguró que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal ha permitido construir una visión integral que privilegia el derecho humano al agua y, al mismo tiempo, impulsa un crecimiento sustentable en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

“Todo lo demás depende de la sustentabilidad, de algo que es esencial para la vida, aparte de todos los benefactores de comodidad, de bienestar, de oportunidad y desarrollo nos da este gran recurso que existe en nuestro estado y que lo tenemos que optimizar y tenerlo como un valor agregado de este gran territorio nacional y tamaulipeco para poder tener también oportunidades de crecimiento y calidad de vida y bienestar en lo individual y seguir con esta visión de un gobierno humanista que ha buscado ver” manifestó Villareal.

“Y privilegiar cómo le damos esta sustentabilidad, este derecho humano a tener este recurso en cada uno de nuestros hogares y que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha estado muy atenta a nivel nacional para procurar este tipo de infraestructura hidráulica y lo decimos aquí con certeza en nuestro estado que hemos ido altamente beneficiados en ese sentido, en las oportunidades y acompañamiento que nos ha dado en la franja fronteriza para estar en las negociaciones en su momento”, puntualizó.

Enfatizó que la presidenta ha acompañado proyectos prioritarios como la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, la tecnificación de los distritos de riego y las acciones encaminadas a fortalecer el suministro en la franja fronteriza, además del acompañamiento en las negociaciones relacionadas con el Tratado de Aguas Internacionales de 1944.

Durante la transmisión, el gobernador Américo Villarreal enteró que estas inversiones permitirán asegurar agua para el consumo humano, elevar la productividad del campo y generar condiciones para el establecimiento de nuevas inversiones industriales bajo criterios de sustentabilidad.

Señaló que esta visión considera el agua como un activo estratégico para el desarrollo regional, capaz de impulsar tanto la producción agropecuaria como el crecimiento industrial, mediante proyectos que permitan reutilizar aguas tratadas, incrementar la eficiencia de los distritos de riego y fortalecer la infraestructura hidráulica.

El mandatario llamó a la población a aprovechar con absoluta responsabilidad el agua que llega a los hogares. Pidió reusar lo que llamó “agua gris”, como el agua jabonosa del uso del lavado de trastes o ropa, para otras funciones como la descarga de los sanitarios o el lavado de autos.

Américo Villarreal sostuvo que Tamaulipas continuará impulsando una política hídrica basada en la planeación, la inversión en infraestructura, la participación ciudadana y la coordinación con el gobierno federal, con el propósito de garantizar agua suficiente para las familias, el campo, la industria y el desarrollo sustentable del estado.

La Crónica de Hoy 2026