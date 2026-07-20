Torres Piña apuesta por fortalecer el campo y la unidad en Morena en Michoacán

Torres piña

El fortalecimiento del campo, la ganadería y las pequeñas y medianas empresas debe convertirse en uno de los principales ejes para el desarrollo de Michoacán, afirmó Carlos Torres Piña, quien además reiteró su llamado a mantener la unidad al interior de Morena durante el proceso de selección de la candidatura al gobierno estatal.

En conferencia de prensa, el aspirante señaló que, además de participar en las asambleas informativas sobre la defensa de la soberanía y la continuidad de la Cuarta Transformación, ha sostenido encuentros con productores, ganaderos, empresarios y representantes de diversos sectores para conocer de primera mano las necesidades que enfrenta la entidad.

Explicó que estas reuniones buscan construir una agenda con acciones de corto, mediano y largo plazo, mediante la gestión con los distintos órdenes de gobierno y el diseño de estrategias que permitan impulsar las actividades productivas del estado.

Torres Piña sostuvo que Michoacán posee una amplia riqueza agrícola y ganadera, por lo que consideró indispensable orientar las políticas públicas hacia esos sectores. Afirmó que respaldar a los productores no solo fortalece la economía regional, sino que también contribuye a garantizar la soberanía alimentaria y el abasto de productos de calidad para la población.

Asimismo, señaló que uno de los retos es generar mejores condiciones para la producción mediante incentivos y esquemas que otorguen mayor certeza a quienes trabajan en el campo, además de impulsar la comercialización de los productos michoacanos.

Respecto al proceso interno de Morena, informó que en los próximos días se desarrollará la encuesta de filtro entre los aspirantes registrados en Michoacán y, posteriormente, se levantará una encuesta definitiva que determinará quién encabezará los trabajos rumbo a la elección constitucional.

Indicó que la evaluación contempla diversos indicadores, entre ellos el nivel de conocimiento entre la ciudadanía, la competitividad electoral, la cercanía con la población, así como atributos relacionados con la honestidad y la transparencia.

El morenista aseguró que distintas casas encuestadoras, entre ellas Enkoll, Parametría y Buendía, le otorgan resultados favorables; sin embargo, afirmó que dichos números representan un compromiso mayor y no un motivo para confiarse, por lo que continuará recorriendo el estado y fortaleciendo el diálogo con la militancia.

En ese contexto, reconoció que en las últimas semanas se han incrementado las publicaciones y críticas dirigidas hacia su persona, situación que atribuyó al crecimiento de su proyecto político dentro del proceso interno.

No obstante, dejó en claro que evitará responder con confrontaciones o campañas de contraste, al considerar que la prioridad es preservar la unidad del movimiento y mantener una relación de respeto con quienes también participan en la contienda.

Aunque confirmó que su equipo documenta las publicaciones y ataques que han surgido, descartó, por ahora, promover acciones legales, ya que su intención es privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos entre los distintos actores políticos.

Durante la conferencia también fue consultado sobre la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en un evento internacional relacionado con la Copa del Mundo. Torres Piña calificó como positiva su asistencia al considerar que fortalece la relación de México con otras naciones y proyecta la presencia del país en escenarios internacionales.

Añadió que las críticas dirigidas hacia la mandataria federal son permanentes y, en algunos casos, responden a posturas de carácter misógino, por lo que defendió la decisión de acudir a la invitación realizada por el gobierno de Estados Unidos.

En materia de seguridad, sostuvo que las instituciones requieren una revisión permanente para combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana. Recordó que durante su paso por la Fiscalía General del Estado se realizaron ajustes internos y la separación de servidores públicos que incumplieron con sus responsabilidades.

Sobre el proyecto ferroviario en Morelia, explicó que la reubicación del patio de maniobras dependerá de la coordinación entre el gobierno federal y la empresa Kansas City, mientras que el traslado de las vías férreas representa un reto de mayor complejidad técnica.

Carlos Torres Piña se pronunció por fortalecer las ferias ganaderas que se realizan en Michoacán y ampliar este tipo de eventos a otras regiones de la entidad, al considerar que representan una oportunidad para impulsar la actividad pecuaria y agrícola. Insistió en que el desarrollo del estado requiere un plan integral que coloque al campo como una prioridad y genere mejores condiciones para productores y ganaderos.