Beatriz Mojica plantea en Tecoanapa rescatar el campo y la infraestructura

Beatriz Mojica Morga

Este miércoles en Tecoanapa, Guerrero, Beatriz Mojica Morga indicó que el siguiente paso en el estado debe ser el centrarse en fortalecer el campo, impulsar la agroindustria e invertir en infraestructura básica para generar desarrollo en las comunidades. Ante productores, autoridades comunitarias y liderazgos regionales, aseguró que el bienestar del estado dependerá de que los apoyos lleguen a quienes producen y viven del campo.

Durante su mensaje, Mojica señaló que Guerrero cuenta con un enorme potencial agrícola que debe aprovecharse mediante proyectos productivos que den valor agregado a la producción local. Destacó que la entidad ocupa los primeros lugares nacionales en la producción de coco, mango y jamaica, además de contar con una importante producción de mezcal, por lo que consideró indispensable complementar programas como Sembrando Vida con inversiones municipales y estatales en agroindustria para fortalecer las cadenas de producción y comercialización.

Asimismo, pidió priorizar la inversión en infraestructura hidráulica y de saneamiento, al señalar que, aunque son obras que muchas veces no son visibles, impactan directamente en la calidad de vida de la población. “Tenemos mucha agua en Guerrero, lo que no tenemos es infraestructura”, destacó y sostuvo que resulta más costoso para las familias adquirir agua mediante pipas que invertir oportunamente en sistemas de agua potable y drenaje.

Igualmente, propuso una estrategia integral para reactivar la ganadería, que incluya no sólo el mejoramiento genético del hato, sino también apoyos para reducir los costos de alimentación y recuperar la sanidad pecuaria. Mojica explicó que Guerrero carece de plantas productoras de alimento para ganado a bajo costo, situación que afecta la competitividad de los productores, por lo que insistió en que el campo debe convertirse en una prioridad permanente de las políticas públicas.

Al recordar sus orígenes campesinos, Beatriz Mojica afirmó que mantiene una responsabilidad moral con las familias rurales de Guerrero. “Yo vengo del campo, soy hija de campesinos”, expresó, al comprometerse a impulsar mayores inversiones para productores, mujeres y hombres del medio rural. Añadió que la transformación sólo estará completa cuando llegue a todas las regiones del estado, desde la Costa Chica y la Montaña hasta la Sierra, Tierra Caliente, Acapulco y la Zona Norte, con mejores condiciones de vida para todas las comunidades.

Durante el encuentro, habitantes de Tecoanapa plantearon como principal demanda la conclusión del tramo carretero de Los Draguitos-El Guayabo, obra que, señalaron, permitiría comunicar a varias comunidades con el corredor hacia Acapulco, San Marcos y Las Vigas.

En respuesta, Mojica anunció que comenzará las gestiones para impulsar la rehabilitación de la carretera y sostuvo que el desarrollo debe medirse por el beneficio que las obras generan para las familias.