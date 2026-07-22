Elizabeth López Blanco entra a la disputa interna de Morena por Nayarit

Elizabeth López Blanco

Elizabeth López Blanco encabezó durante el fin de semana asambleas informativas en los municipios de Tuxpan y Bahía de Banderas, dos regiones estratégicas del estado donde mostró capacidad de organización y movilización territorial, con esta acción, López dio un paso al frente en la contienda interna de morena rumbo a las elecciones de gobernador de Nayarit 2027.

Estos encuentros tenían el firme objetivo de dar atención a temas de defensa de la soberanía nacional, unidad del movimiento y el respaldo al gobierno de la presidenta. Pero también demostraron la capacidad de la exdirigente estatal de Morena para participar activamente en el proceso interno para definir la candidatura al gobierno del estado.

De acuerdo con los organizadores, en ambas concentraciones participaron miles de militantes, simpatizantes y ciudadanos provenientes de distintos municipios de la entidad.

En Tuxpan, municipio de origen de López Blanco, acudieron contingentes de Santiago Ixcuintla, Ruiz, Rosamorada, Acaponeta, Tecuala, Huajicori, San Blas y El Nayar, lo que demuestra la presencia política en una amplia franja del norte del estado.

La exdirigente mantuvo un discurso alineado con los posicionamientos nacionales de Morena.

“Hoy tenemos un objetivo común: la defensa de la soberanía nacional”.

La segunda asamblea se realizó en Bahía de Banderas, considerado uno de los municipios con mayor dinamismo económico y crecimiento demográfico de Nayarit.

Con ello, la exdirigente buscó mostrar presencia tanto en el norte como en el sur de la entidad, una estrategia que refleja la intención de competir también en regiones donde otros aspirantes mantienen estructuras consolidadas.

El perfil de la candidata destaca por su trayectoria en la administración pública y en la estructura interna de Morena. Fue directora general de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit y posteriormente asumió la dirigencia estatal del partido durante el proceso electoral de 2024.

Más tarde encabezó los trabajos de afiliación y credencialización de Morena, actividad que le permitió recorrer los 20 municipios del estado y fortalecer vínculos con comités, promotores y liderazgos locales.

Las movilizaciones del fin de semana evidencian que López Blanco dispone de una estructura operativa con presencia en distintas regiones del estado y capacidad para organizar actos de convocatoria.

En el proceso interno también figuran otros actores con diferentes bases políticas, entre ellos Héctor Santana, Geraldine Ponce, Pavel Jarero, Jasmín Bugarín y Jorge Armando Ortiz, conocido como “Fugio”.

En ese escenario, López Blanco busca posicionarse como un perfil surgido del trabajo organizativo del partido y de la estructura territorial construida en los últimos años.

Las asambleas confirman que la exdirigente estatal dejó de desempeñar únicamente un papel de organización interna para asumir una participación visible en la competencia por la candidatura de Morena al gobierno de Nayarit