Fonatur firma convenio para fortalecer a Oaxaca como Destino de Turismo Comunitario

Con el objetivo de fortalecer a Oaxaca dentro de la agenda del Turismo Comunitario el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y los Pueblos Mancomunados de Oaxaca firmaron un Convenio de Concertación para el fortalecimiento de este Destino de Turismo Comunitario (DTC).

El convenio establece una ruta de colaboración estratégica para la planeación y el desarrollo ordenado del turismo a partir de las decisiones colectivas. Entre los compromisos principales destacan:

• Asistencia técnica y acompañamiento: el Fondo aportará recursos técnicos, financieros y humanos para robustecer la gestión turística local.

• Talleres de Planeación Participativa: elaboración del Programa de Desarrollo Turístico de los Pueblos Mancomunados, desde la base social mediante trabajo de campo en las localidades para identificar prioridades, capacidades y oportunidades.

• Infraestructura y equipamiento mediante el impulso de proyectos clave para la mejora de las instalaciones y servicios turísticos.

• Gestión interinstitucional: el Fondo acompañará las vinculaciones necesarias con otras dependencias del Gobierno Federal y local.

Por su organización y gestión comunitaria, los Pueblos Mancomunados han sido considerados como uno de los tres primeros Destinos de Turismo Comunitario prioritarios del país.

El Fonatur enfatiza que este instrumento no transmite ni afecta la propiedad comunal, ni modifica el control soberano que la Asamblea tiene sobre su territorio, patrimonio cultural y recursos naturales.