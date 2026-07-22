Puebla realiza encuentro para compartir prácticas que garanticen el debido proceso administrativo

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno participó en el 9.º Encuentro de Áreas Investigadoras y Substanciadoras en el que se presentó el caso práctico de substanciación del Estado de Puebla denominado “Omisión en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses”, durante una mesa de trabajo en la que autoridades de Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Puebla y Colima.

El encuentro reunió a especialistas y personas servidoras públicas de distintas entidades federativas con la finalidad de intercambiar conocimientos, homologar criterios y ampliar las capacidades técnicas de las autoridades investigadoras y substanciadoras encargadas de aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Como parte de las actividades, se desarrolló la conferencia magistral “El Debido Proceso en Materia Administrativa”, impartida por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, Mtro. Víctor Manuel Andrade Martínez, quien resaltó la importancia de garantizar los principios constitucionales durante los procedimientos de responsabilidades administrativas.

Asimismo, se realizó una mesa de análisis sobre investigaciones efectuadas por autoridades de Colima, Sonora, Hidalgo, Jalisco, Tlaxcala y Nuevo León, donde se revisaron casos prácticos y experiencias orientadas a mejorar las labores en esta materia.

Así, se refrenda el compromiso de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con el Gobierno de Puebla para onsolidar una administración honesta, eficiente y cercana a la ciudadanía, con la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, a través de la capacitación permanente, el intercambio de experiencias y la adopción de mejores prácticas.