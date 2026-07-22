Reducen intención de consumir alcohol y vapeadores en estudiantes en un 22% en Sinaloa

Mediante la implementación del programa preventivo DECIDE, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en colaboración con Sociedad Educadora A.C. y la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa, han logrado impactar positivamente a 5,439 estudiantes de primaria y secundaria, alcanzando así un acumulado de 34 mil 106 beneficiados en lo que va de esta administración.

En cada plantel, antes de iniciar con el programa se realiza un diagnóstico y mediante encuestas se detectó que el 26% de las y los menores participantes tenían intención de consumir alcohol y 22% de vapear, acción que consiste en inhalar sustancias nocivas en forma de vapor generado por un cigarrillo electrónico. Pero, al finalizar las 12 sesiones que componen el programa DECIDE, en las cuales se les brinda información de los riesgos que genera el consumo de sustancias en su desarrollo físico, emocional y social, las intenciones de consumo se redujeron al 9.6% y 7.9%, respectivamente, lo que significa que al finalizar el curso 9 de cada 10 estudiantes dirán “no” al alcohol y al vapeo.

El resultado positivo de la implementación del programa fue atribuído por la titular del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana (CEPREVSIN), Thania Karina Parra, a los contenidos que fueron diseñados para enseñar de manera lúdica y divertida, de forma que las y los estudiantes comprendan de manera eficaz los riesgos de tomar decisiones como el consumo de sustancias.

Karina Gil, coordinadora del programa, dio a conocer que en el municipio de Culiacán este año se generó un caso de éxito inspirador, pues un adolescente de secundaria que ya había desarrollado adicción al vapeador, después de tomar el programa decidió dejar de consumir y pidió ayuda para hacerlo, abonando así a desnormalizar el consumo del vape entre la comunidad escolar.

Una vez iniciado el nuevo ciclo 2026-2027, se llevará DECIDE a más escuelas primarias y secundarias, para que niñas, niños y adolescentes aprendan a decir “no” al consumo y a cualquier situación de riesgo.