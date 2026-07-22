Arribó a Mazatlán el crucero Carnival Panorama con más de 4,800 pasajeros

Crucero “Carnival Panorama”

Mazatlán recibió cerca de las 9:15 horas el arribo del crucero “Carnival Panorama”, procedente de Puerto Vallarta, que transportaba a bordo a 4,841 pasajeros y 1,424 tripulantes quienes desembarcaron para disfrutar de la calidez, gastronomía y riqueza cultural de la “Perla del Pacífico”.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó la relevancia de este arribo, que representa la quinta embarcación en llegar al puerto en lo que va del mes de julio.

“En este mes ya sumamos 21,447 cruceristas, quienes han generado una derrama económica superior a los 34 millones de pesos”, enfatizó la funcionaria.

En lo que va del año, Mazatlán ha registrado cifras altamente positivas para la economía regional en el sector naviero, con 81 embarcaciones internacionales recibidas en el puerto, 300,071 pasajeros en total y más de 480 millones de pesos en derrama económica acumulada.

Los visitantes tienen la oportunidad de trasladarse a comunidades rurales y Pueblos Señoriales del sur de Sinaloa luego de recorrer los atractivos icónicos de Mazatlán, lo que diversifica y amplía la derrama económica hacia más familias, pequeños comercios y prestadores de servicios de la región.

El flujo constante de turistas internacionales beneficia de manera directa a sectores clave como el comercio local, restaurantes, transportistas, guías de turistas y artesanos, consolidando a Mazatlán como uno de los destinos náuticos preferidos del Pacífico mexicano.