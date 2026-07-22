Hija de Ernesto Ruffo pide protección a la Embajada de EU tras investigación contra su padre

VVerónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo

La investigación que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dio un nuevo giro este martes, luego de que su hija, Verónica Ruffo, acudiera a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar respaldo y protección para su padre, al asegurar que ha sido objeto de hostigamiento por las acusaciones en su contra.

La visita ocurrió el 22 de julio en las instalaciones diplomáticas ubicadas en la Ciudad de México. En su calidad de ciudadana estadounidense, Verónica Ruffo pidió el apoyo urgente de las autoridades de su país de origen y explicó al personal de la representación que acudía para presentar denuncias relacionadas con la situación que enfrenta su familia.

“Vengo a buscar apoyo y a hacer unas denuncias”, expresó al ingresar a la sede diplomática.

La solicitud fue difundida por el partido Somos México, organización política en la que Ernesto Ruffo Appel participa como integrante del Consejo Consultivo. De acuerdo con ese instituto político, la petición de protección responde al presunto hostigamiento que, aseguran, ha enfrentado el exmandatario estatal durante los últimos días. Además, responsabilizaron al Gobierno de México de su salud e integridad y reiteraron su exigencia de que sea liberado.

La presencia de Verónica Ruffo en la Embajada coincidió con otro hecho relacionado con la investigación. Fuentes del Gobierno federal confirmaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador debido a la probable existencia de operaciones inusuales.

Según la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR), Ruffo Appel mantiene al menos dos cuentas en Intercam y una más en BBVA Bancomer.

La investigación federal lo señala como presunto integrante de una red dedicada al contrabando de combustible procedente de Estados Unidos, que presuntamente era registrado en México como aditivo u otros productos para evitar el pago de impuestos.

En el expediente también aparecen otras siete personas detenidas, quienes permanecen en espera de que se determine si serán vinculadas a proceso.

Dentro de la causa penal 219/2026, el pasado 22 de junio el juez Mario Elizondo Martínez rechazó una primera solicitud de órdenes de aprehensión al considerar que la Fiscalía no sustentó suficientemente sus argumentos.

Posteriormente, la FGR volvió a presentar la petición e incorporó a dos nuevos imputados: Ernesto Ruffo Appel, a quien identifica como presunto líder de la organización investigada, y Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, accionista de las empresas Mapror de Hidrocarburos y Lambrucar, señaladas por una supuesta dispersión de recursos mediante pagos simulados.

Además de enfrentar esta investigación, Ruffo Appel mantiene actividad política dentro de Somos México, donde funge como consejero consultivo. Su papel consiste en brindar asesoría estratégica a la dirigencia nacional y participó en la conformación de esta nueva fuerza política encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo.