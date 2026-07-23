Fiscalía asegura oficinas del Ayuntamiento de Temoac tras asesinato del alcalde Valentín Lavín

alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

Las investigaciones por el asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, en el estado de Morelos continúan; como parte de las diligencias ministeriales, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró las oficinas del gobierno municipal, lo que llevó al ayuntamiento a suspender las labores administrativas este jueves 23 y viernes 24 de julio.

La medida fue confirmada por la propia Fiscalía, que explicó que el Ministerio Público implementó las acciones jurídicas correspondientes para resguardar las instalaciones donde ocurrió el ataque y continuar con la recopilación de evidencias.

Resguardan el inmueble

La Fiscalía de Morelos informó que el aseguramiento de las oficinas se realizó con apoyo de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, además de fuerzas estatales y federales, entre ellas elementos del Ejército Mexicano que participan en el operativo desplegado en la zona.

La dependencia señaló que estas acciones, encabezadas por la Fiscalía Regional Oriente, buscan obtener más indicios que permitan esclarecer el homicidio del presidente municipal.

Asimismo, reiteró que se mantendrán abiertas todas las líneas de investigación para identificar y detener a los responsables del crimen.

Ataque

Valentín Lavín Romero, alcalde emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue asesinado alrededor de las 12:30 horas del miércoles 22 de julio.

Aunque la sede oficial del Ayuntamiento de Temoac es el Palacio Municipal, el edil había decidido instalar de manera provisional su oficina en un inmueble ubicado dentro de la biblioteca municipal, a unos metros del edificio principal.

De acuerdo con los reportes, dos hombres armados ingresaron a ese inmueble alterno, entraron a la oficina del alcalde y le dispararon directamente en la cabeza. Después del ataque, los agresores escaparon del lugar y hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Ayuntamiento suspende actividades

Tras los hechos, el Ayuntamiento de Temoac informó que las labores administrativas quedarían suspendidas durante los días 23 y 24 de julio, mientras las instalaciones permanecen bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

También precisó que la atención al público será reanudada hasta nuevo aviso.

Además, el gobierno municipal convocó a la población a participar en el homenaje póstumo al alcalde, programado para este jueves en la presidencia municipal. Posteriormente se celebrará una misa en la iglesia de Huazulco y, al concluir la ceremonia religiosa, se realizará el sepelio de Valentín Lavín Romero.

Operativo de seguridad

El aseguramiento de las oficinas municipales ocurre mientras permanece activo el operativo de seguridad implementado por autoridades de los tres órdenes de gobierno tras el asesinato del edil.

La Fiscalía explicó que el resguardo del inmueble forma parte de las actuaciones ministeriales para preservar evidencia y facilitar el trabajo de peritos e investigadores, luego de confirmar el fallecimiento del alcalde al interior de las instalaciones donde despachaba de manera provisional.