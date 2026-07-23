Violencia animal en Tulum: muere perro envenenado en unidad deportiva; vecinos exigen justicia por “Wakax”

Violencia animal en Tulum Foto: Vía redes sociales

Continúa la violencia animal en Tulum sin que aún haya personas detenidas. Esta vez, los hechos sucedieron en la unidad deportiva de la localidad en la que Manuel Magaña, dueño del hoy fallecido “Wakax”, difundió un video en redes sociales en el que dio testimonio del indignante suceso que terminó con la vida de su mascota.

Entre lágrimas y desesperación, Manuel declaró que asistía diariamente con su perro de raza bóxer a este parque recreativo. Sin embargo, esto terminó cuando “Wakax” comenzó con un cuadro de malestar que orilló a su dueño a llevarlo de emergencia con un veterinario.

En menos de una hora, el médico que asistió a “Wakax” señaló que el perro había muerto por intoxicación, o mejor dicho, ENVENENAMIENTO.

El desgarrador video muestra a Manuel sosteniendo el cuerpo de su perro haciendo un llamado para la máxima difusión de su caso, con la finalidad de que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y busquen a los responsables de esta muerte.

Difusión de amenazas en redes sociales por parte de los criminales

Tal parece que el caso de Manuel no es un hecho aislado. Pues de acuerdo con otros testimonios, se sabe que en grupos de WhatsApp ya estaba latente el tema, pues miembros de grupos de vecinos comentaban perfiles falsos en FB amenazaban con colocar veneno para los perros, pues, al parecer, no están de acuerdo con el ingreso de los animales a dicha unidad deportiva argumentando que se trata de un lugar “solo para hacer deporte”.

Hoy, esta advertencia ha escalado a un nivel mayor. Hoy “Wakax” está muerto y, hasta el momento, no se han iniciado investigaciones para determinar qué está ocurriendo con exactitud en este lugar o quiénes son los responsables de esta muerte.

Lo más preocupante es que esta ola de sucesos no sólo pone en riesgo a los perros que entran a esta unidad, sino también a las familias que acceden con niños.

Convocan a marcha para exigir justicia por “Wakax”

Apenas unas horas después del lamentable suceso, se ha convocado a una marcha pacífica a las afueras de la unidad deportiva donde MATARON A WAKAX.

Las exigencias son claras: que la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Bienestar Animal y al Ayuntamiento de Tulum hagan su trabajo y comiencen con las primeras investigaciones hasta dar con el o los responsables.

Marcha pacífica por Wakax Foto: vía redes sociales

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