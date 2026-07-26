Arranca Mara Lezama “PuenteyAndo”, en el Puente Nichupté con más de 6 mil asistentes; espacio dominical de convivencia familiar

La gobernadora Mara Lezama Espinosa puso en marcha el programa "PuenteyAndo" Foto: Cortesía

La gobernadora Mara Lezama Espinosa puso en marcha el programa “PuenteyAndo”, una nueva estrategia para la construcción de paz a través de la convivencia familiar, la movilidad activa y la apropiación de los espacios públicos, al abrir por primera vez esta infraestructura para actividades recreativas.

En su primera edición, realizada este domingo, más de 6 mil personas caminaron, corrieron, pasearon en bicicleta, patines y disfrutaron de diversas actividades culturales, deportivas y gastronómicas sobre el Puente Nichupté, que por unas horas dejó de ser una vía exclusiva para el tránsito vehicular. La Gobernadora participó rodando en bicicleta.

Acompañada por la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la Gobernadora afirmó que este programa se enmarca en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, al convertir una de las obras de infraestructura más importantes del estado en un punto de encuentro para las familias.

Durante cinco horas, los asistentes participaron en actividades distribuidas en pabellones temáticos, con la intervención de artistas, deportistas, instructores y promotores culturales, además de emprendedores locales, algunos cuentan con el distintivo “Hecho en Quintana Roo”, impulsando también el consumo de productos elaborados en la entidad.

Para garantizar el desarrollo de la jornada, participaron dependencias estatales, el Ayuntamiento de Benito Juárez y diversas organizaciones, que coordinaron servicios de seguridad, atención médica, protección civil, hidratación y logística.

Como parte del arranque de este programa, el Gobierno del Estado anunció que “Puenteando” se realizará el último domingo de cada mes, con el objetivo de consolidar este espacio como una alternativa permanente para la recreación, el deporte y la convivencia de las familias quintanarroenses.

Estuvieron en este arranque de evento el director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek; la Encargada de Despacho del Ayuntamiento de Benito Juárez, Landy Canché Pantoja, y el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez.