Mara Lezama arranca programa “PuenteyAndo”, en Puente Nichupté

Programa “PuenteyAndo”

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, arrancó el programa “PuenteyAndo”, una nueva estrategia para la construcción de paz a través de la convivencia familiar, la movilidad activa y la apropiación de los espacios públicos, al abrir por primera vez esta infraestructura para actividades recreativas.

En su primera edición, realizada este domingo, más de 6 mil personas caminaron, corrieron, pasearon en bicicleta, patines y disfrutaron de diversas actividades culturales, deportivas y gastronómicas sobre el Puente Nichupté. La Gobernadora participó rodando en bicicleta.

Acompañada por la presidenta honoraria del DIF estatal, Verónica Lezama, la mandataria afirmó que este programa se enmarca en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, al convertir una de las obras de infraestructura más importantes del estado en un punto de encuentro para las familias.

Durante cinco horas, los asistentes participaron en actividades distribuidas en pabellones temáticos, con la intervención de artistas, deportistas, instructores y promotores culturales, además de emprendedores locales, algunos cuentan con el distintivo “Hecho en Quintana Roo”, impulsando también el consumo de productos elaborados en la entidad.

Para garantizar el seguro desarrollo de la jornada, participaron dependencias estatales, el Ayuntamiento de Benito Juárez y diversas organizaciones, que coordinaron servicios de seguridad, atención médica, protección civil, hidratación y logística.

Como parte del arranque del programa, el Gobierno estatal anunció que “Puenteyando” se realizará el último domingo de cada mes, con el objetivo de consolidar este espacio como una alternativa permanente para la recreación, el deporte y la convivencia de las familias quintanarroenses.

En la puesta en marcha del evento, estuvieron presentes el director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek; la Encargada de Despacho del Ayuntamiento de Benito Juárez, Landy Canché Pantoja, y el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez.