Marina asegura ceca de 1.1 toneladas de cocaína en un recorrido marítimo cerca de Chiapas

Marina, Chiapas

En Chiapas, personal de la Secretaría de Marina (Semar), aseguraron una embarcación menor con cuatro motores fuera de borda y tres tripulantes a bordo, quienes transportaban 38 bultos de una sustancia con características similares a la cocaína, 33 bidones con aproximadamente 840 litros de combustible y dos radiobalizas a aproximadamente 385 millas náuticas (713.02 kilómetros) al suroeste del estado de Chiapas.

Esta acción derivo en recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval, durante los cuales se detectaron bultos en la franja costera, mismos que fueron asegurados al instante.

En total, se logró el aseguramiento de 38 bultos con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de 1,140 kilogramos de presunta cocaína, 33 bidones con aproximadamente 840 litros de combustible y dos radiobalizas, mismos que fueron trasladados a Puerto Chiapas, Chiapas, con el fin de ponerlos a disposición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su proceso legal.

Este aseguramiento representa una afectación económica al grupo criminal de aproximadamente 248 millones 947 mil 500 pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos. Al mismo tiempo se evitó que aproximadamente más de dos millones de dosis llegaran a la sociedad.

A lo largo de la actual administración se han asegurado cerca de 80 toneladas de cocaína en la mar y una vez determinado el peso ministerial del reciente aseguramiento, se integrará a la sumatoria.

Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.