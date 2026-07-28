DIF Sinaloa brinda servicios funerarios en apoyo integral a las familias

El Sistema DIF Sinaloa tiene habilitados Servicios Funerarios como parte de la política de asistencia social que busca brindar apoyo integral a las familias, que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar atención inmediata.

Los Servicios Funerarios de DIF Sinaloa cuentan con personal capacitado para atender a las familias de manera permanente, garantizando acompañamiento oportuno en cualquier momento del día o de la noche.

Entre los servicios que se ofrecen se encuentran: velación en capilla o domicilio, atención las 24 horas, traslados dentro del estado y a nivel nacional, servicio de cremación, apoyo y orientación durante todo el proceso y costos accesibles para apoyar la economía de las familias.

Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones ubicadas en calle Profra. Margarita Becerra Gómez s/n, esquina con Ramón Díaz Franco, colonia Vicente Lombardo Toledano, C.P. 80010, en Culiacán, Sinaloa, o solicitar información y atención inmediata al teléfono (667) 753 3942, disponible las 24 horas del día.