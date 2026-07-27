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Trabajará de la mano del Gobierno de México y de instituciones federales

Morelos pone en marcha estrategia para consolidar la paz en Cuautla

Por Fátima Chávez
Morelos

Como parte de las acciones para consolidar la paz en Cuautla, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia y la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, encabezaron una reunión de trabajo con servidoras y servidores de la Nación para iniciar el despliegue territorial que acercará los programas sociales a la ciudadanía y reforzará la atención a las causas de la violencia.

Durante la primera etapa, 150 servidores recorrerán colonias y comunidades del municipio de Cuautla para mantener un contacto directo con las familias, escuchar sus necesidades y vincularlas con programas federales.

Además mediante acciones en materia de educación, empleo, desarrollo comunitario y bienestar, amplían las oportunidades para las y los jóvenes.

La gobernadora Margarita González Saravia afirmó que esta intervención complementa las acciones de seguridad que ya se desarrollan en la demarcación y permitirá impulsar el desarrollo de la región con una inversión histórica.

Anunció que se destinarán más de 400 millones de pesos a programas de desarrollo social, educación, salud, infraestructura y desarrollo económico en la zona oriente, con el objetivo de ampliar las oportunidades de los jóvenes y contribuir tejido social.

También señaló que esta acción cuenta con la participación permanente de las dependencias responsables de las políticas de seguridad, educación, desarrollo económico, empleo y bienestar.

La secretaria Leticia Ramírez Amaya, informó que la participación de las instituciones federales tiene el objetivo de ampliar las oportunidades dirigidas a las nuevas generaciones, creando programas educativos, de capacitación para el trabajo y de desarrollo social.

El subsecretario de Prevención de las Violencias y Vinculación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, destacó que la proximidad con la ciudadanía, el trabajo en territorio y la colaboración entre los tres órdenes de gobierno son fundamentales para construir comunidades más seguras y con mayores oportunidades de desarrollo.

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