Morelos pone en marcha estrategia para consolidar la paz en Cuautla

Morelos

Como parte de las acciones para consolidar la paz en Cuautla, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia y la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, encabezaron una reunión de trabajo con servidoras y servidores de la Nación para iniciar el despliegue territorial que acercará los programas sociales a la ciudadanía y reforzará la atención a las causas de la violencia.

Durante la primera etapa, 150 servidores recorrerán colonias y comunidades del municipio de Cuautla para mantener un contacto directo con las familias, escuchar sus necesidades y vincularlas con programas federales.

Además mediante acciones en materia de educación, empleo, desarrollo comunitario y bienestar, amplían las oportunidades para las y los jóvenes.

La gobernadora Margarita González Saravia afirmó que esta intervención complementa las acciones de seguridad que ya se desarrollan en la demarcación y permitirá impulsar el desarrollo de la región con una inversión histórica.

Anunció que se destinarán más de 400 millones de pesos a programas de desarrollo social, educación, salud, infraestructura y desarrollo económico en la zona oriente, con el objetivo de ampliar las oportunidades de los jóvenes y contribuir tejido social.

También señaló que esta acción cuenta con la participación permanente de las dependencias responsables de las políticas de seguridad, educación, desarrollo económico, empleo y bienestar.

La secretaria Leticia Ramírez Amaya, informó que la participación de las instituciones federales tiene el objetivo de ampliar las oportunidades dirigidas a las nuevas generaciones, creando programas educativos, de capacitación para el trabajo y de desarrollo social.

El subsecretario de Prevención de las Violencias y Vinculación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, destacó que la proximidad con la ciudadanía, el trabajo en territorio y la colaboración entre los tres órdenes de gobierno son fundamentales para construir comunidades más seguras y con mayores oportunidades de desarrollo.