Se cumplimentan dos órdenes de aprehensión contra funcionarios municipales de Temoac

Geovany Emmanuel "N"

El Fiscal General del estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que hoy fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de dos personas servidoras públicas del municipio de Temoac.

“Como parte de las acciones permanentes de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión, hoy fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Marisol “N” y Geovany Emmanuel “N”, ambas personas funcionarias públicas del municipio de Temoac".

Marisol "N"

Las personas detenidas (una mujer y un hombre) serán puestos a disposición de un juez especializado para que respondan a las investigaciones integradas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

Esta acción fue ejecutada gracias a los trabajos de colaboración de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos.