Puebla consolida mecanización agrícola y comercialización de productos locales

Puebla

El gobierno de Puebla informó este miércoles que la estrategia de mecanización y tecnificación agrícola ha logrado apoyar a más de 67 mil productores en 110 mil hectáreas de cultivo, con la expectativa de incrementar en 2 mil millones de pesos el valor de la producción estatal al cierre del actual ciclo agrícola.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier y funcionarios estatales presentaron los avances del programa “Seguridad para el Campo”. También realizaron la inauguración de la tienda Puebla Cinco de Mayo en la representación del estado en la Ciudad de México, a fin de ampliar los canales de comercialización para productores poblanos.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, explicó que ambas acciones forman parte de la estrategia de riqueza comunitaria, cuyo propósito es fortalecer toda la cadena productiva, desde la producción agrícola mediante tecnología y maquinaria hasta la transformación y venta de los alimentos con mayor valor agregado.

Como parte del programa de mecanización, Altamirano Pérez detalló que Puebla fue dividido en 31 microrregiones, donde operan comités de pequeños productores que tienen acceso a maquinaria, drones para fumigación y equipos especializados para reducir costos de producción.

Actualmente, el estado dispone de más de mil 800 equipos, distribuidos en 220 módulos de maquinaria, resultado de una inversión de 477 millones de pesos. Con esta infraestructura se han realizado labores como la fumigación de 60 hectáreas de caña en Izúcar, la siembra mecanizada de 5 mil hectáreas de sorgo en la Mixteca y trabajos en cultivos de cebada en el Altiplano.

La funcionaria estatal comentó que el programa beneficia principalmente a pequeños productores, quienes representan alrededor del 80 por ciento del sector agrícola poblano y que anteriormente enfrentaban dificultades para costear la renta de maquinaria.

PRESENCIA COMERCIAL

Durante la presentación, el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Gabriel Chedraui, reveló que la estrategia de comercialización de la marca Puebla Cinco de Mayo continúa expandiéndose mediante alianzas con cadenas comerciales y nuevos puntos de venta dentro y fuera del estado.

Gabriel Chedraui precisó que actualmente los productos de la marca ya se comercializan en 14 sucursales de Gran Bodega en Puebla, además de establecimientos ubicados en la Ciudad de México, como Tláhuac Center, Estación Fortuna, Plaza Tolteca y Ecatepec Center, así como en gimnasios de la cadena Padel Fitness y puntos de venta en Guadalajara.

Asimismo, comunicó que los productos poblanos también tienen presencia en comercios como Frescura, Lovi Farm Market, Caput, Target, Tiendas Orgánicas Sana y Sedrag, mientras continúan negociaciones para incorporarse a cadenas nacionales como Price Shoes, Oxxo y 3B.

El funcionario estatal enteró que el crecimiento de la marca se realiza de manera gradual para evitar comprometer la capacidad de producción de las pequeñas empresas y cooperativas participantes.

Sumado a esto, el funcionario adelantó que ya se realizan gestiones para abrir mercados internacionales en Texas, Chicago y Canadá, donde recientemente fueron enviadas muestras de productos poblanos como parte de la estrategia de promoción comercial.

PROVERADURÍA

En materia de desarrollo económico, Gabriel Chedraui anunció que los días 12 y 13 de agosto Puebla será nuevamente sede del Mexico Industry Supply Chain 2026, encuentro dedicado a fortalecer la vinculación entre empresas compradoras y proveedores nacionales, luego del éxito obtenido en la edición realizada el año pasado en la entidad.