China ampliará su compra de sorgo en Sinaloa a un millón 200 mil toneladas

El Secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel informó que China incrementará de 1 millón a un millón 200 mil toneladas su compromiso de compra de sorgo sinaloense.

Precisó que después de este paso, sigue el signar una serie de acuerdos entre ambos gobiernos para dar certidumbre jurídica a la exportación del grano al país asiático, mismo que será utilizado para la elaboración de una bebida tradicional china, por lo que los procesos de sanidad e inocuidad agroalimentaria son extremadamente minuciosos.

El funcionario afirmó que derivado de esta apertura comercial, durante la reunión del pasado Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa, se acordó ampliar la superficie de siembra en la entidad y, de 18 mil 619 hectáreas que se sembraron el pasado ciclo, se está contemplando para el próximo ciclo otoño-invierno ampliarlo a 215 mil 50 hectáreas.

Con estas acciones se busca cumplir con los compromisos que se están adquiriendo con China ya que lo que se estaría produciendo, sería bajo esquemas de agricultura por contrato, algo que beneficia a ambas partes.

El Secretario de Agricultura manifestó que esta apertura comercial que diversificará el mercado de los productos sinaloenses, también permitirá una reconversión de cultivos y de esta manera el sorgo pasará a ser el segundo cultivo en importancia para el Estado que, además dará paso a un menor gasto de agua en la agricultura, tomando en cuenta que este grano consume hasta 5 veces menos líquido que el maíz, que sigue siendo el principal objetivo de Sinaloa.