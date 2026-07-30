“El dinero no le pertenece al gobierno, le pertenece al pueblo”, Mara Lezama luego de calificación positiva para su estado en HR Ratings

Mara Lezama (Camila Ayala Benabib)

Luego de que Quintana Roo obtuviera la mejor calificación crediticia de su historia otorgada por HR Ratings, al elevar su nota de HR A+ a HR AA-, la gobernadora Mara Lezama señaló que esto fue posible porque su administración tiene muy claro que “el dinero no le pertenece al gobierno, le pertenece al pueblo y debe de regresar al pueblo“.

La mandataria de Quintana Roo explicó que, cuando asumió el cargo al frente del estado, su calificación crediticia era la peor que se otorga, un BBB-, pero que gracias al trabajo basado en una disciplina financiera, se ha podido ejercer con un presupuesto de manera eficiente y transparente.

“Es un trabajo en base a una disciplina financiera, en inversión en lo que verdaderamente requiere el pueblo, en pagar esos créditos que se quedaron. Es una deuda a largo plazo, pero sobre todo un pasivo circulante de siete mil millones de pesos. Pagarlo, no endeudarnos, no hemos pedido un solo crédito, ni a largo plazo ni a corto plazo“, detalló.

Expuso que trabajar en mantener finanzas sanas y en el combate a la corrupción ha sido fundamental en su estrategia para elevar la recaudación.

Apuntó que esto se traduce en bienestar de la gente y mejorar su calidad de vida, que es principal objetivo de un gobierno, resultados que se pueden observar en la inversión presente en el estado y en la cantidad de empresas que quieren establecerse ahí.

“En este año 2026 tendremos más inversión en infraestructura que lo que hizo todo el sexenio anterior que nos ha antecedido como gobierno“, afirmó.