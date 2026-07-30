Cruz Pérez Cuellar afirma que el actual gobierno no atiende las necesidades de Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar

Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua declaró que es evidente la falta de interés que tiene la actual gobernadora, Maru Campos hacia temas de su gobierno y en este caso al relevante debate sobre el derecho a las audiencias, impulsado por la presidenta de la republica.

A través de un video difundido en redes sociales, el candidato destaco que esa falta de interés también se ve reflejado en la ausencia de apoyo a las necesidades que tienen los ciudadanos de los 67 municipios del estado.

Resalto que a pesar de que en su momento la gobernadora se comprometiera a atender a su población, “su gobierno ha estado alejado de la realidad que viven las familias del estado”.

Señalo que mas allá de atender los problemas de las distintas regiones, la mandataria ha preferido los viajes y una estrategia basada en la confrontación y la descalificación política. “Nunca recorrió el estado como debía hacerlo y ahora menos; recorre el mundo mientras abandona a las y los chihuahuenses”, expresó.

Consideró que Chihuahua necesita un gobierno dedicado a priorizar las necesidades de su gente, que escuche y dé resultados. Finalizó su mensaje declarando, “Lo bueno es que muy pronto ya se van”, en referencia a la actual administración.

Mientras tanto, el candidato continúa sus recorridos por el estado, como parte de su campaña, escuchando las preocupaciones y necesidades de la población y realizando actividades como la reciente Asamblea Informativa de Morena en el distrito 4.