Semarnat aprueba Norma oficial para regular el manejo de residuos mineros

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente Recursos Naturales (COMARNAT) aprobaron la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2026 para la regulación del manejo de residuos mineros con el objetivo de profundizar la regulación ambiental en este sector.

La norma establece los elementos que deberán asumirse en los planes de manejo respectivos, así como se promoverán las tareas preventivas en la generación y acciones evaluativas de residuos, además se alentará su disposición con nuevos métodos y tecnologías que sean económica, técnica y ambientalmente factibles.

Además, incorpora como alternativa la realización de un estudio integral para la caracterización de los usos referidos. Se trata de generar información que permita prevenir efectos negativos para el ambiente.

Con la nueva normatividad también se prioriza la separación, la valorización y el tratamiento, y así, la disposición final estará considerada como última alternativa.