Guanajuato fortalece su presencia en mercados internacionales

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Comercio exterior en expansión

Las exportaciones guanajuatenses sumaron 14 mil 439 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2026, lo que significó un incremento de 918 millones frente al mismo lapso de 2025. Este desempeño refleja la capacidad de las empresas locales para mantener su competitividad en un entorno internacional dinámico.

Empresas y municipios conectados con el mundo

Durante el periodo, 1,511 compañías de 36 municipios exportaron 1,741 productos hacia 121 destinos internacionales. El 79.2% de las empresas exportadoras corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas, lo que confirma que la internacionalización es también una oportunidad de crecimiento para las MiPyMEs.

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Diversificación de mercados

Aunque América del Norte sigue siendo la principal región de destino, destacan los avances en otros mercados: Guatemala (+575.6%), Colombia (+192.1%), Australia (+118.9%) y Brasil (+8.9%). Estos resultados muestran que Guanajuato amplía su presencia más allá de sus socios tradicionales.

Sectores con dinamismo

El sector industrias concentró el 88.4% del total exportado, pero los rubros con mayor participación de MiPyMEs registraron crecimientos notables: construcción (+441.9%), moda (+19.3%), agroalimentos (+10.9%) y artesanías (+18.2%).

Política cercana e incluyente

El Gobierno de la Gente, bajo la visión de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, impulsa una política económica incluyente que acompaña especialmente a las MiPyMEs. A través de la COFOCE, se fortalece la vocación exportadora del estado, se diversifican mercados y se generan oportunidades para más empresas, municipios y familias.