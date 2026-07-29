Ulises Mejía dialoga con empresariado zacatecano sobre desarrollo económico

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Impulso a las MiPyMEs

Durante el diálogo, Mejía destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan la columna vertebral de la economía zacatecana, al ser las principales generadoras de empleo y dinamismo comunitario. Subrayó que fortalecerlas significa asegurar el presente y el futuro del estado.

Política pública de largo plazo

Las y los participantes coincidieron en la importancia de consolidar un ecosistema empresarial sólido mediante programas de mentoría, capacitación, transformación digital, innovación tecnológica y acceso a financiamiento competitivo. También se resaltó la necesidad de integrar a las empresas locales en cadenas nacionales e internacionales de proveeduría y aprovechar el mercado de la nostalgia con la comunidad migrante en Estados Unidos.

Potencial económico de Zacatecas

Mejía compartió su visión sobre las ventajas competitivas del estado, destacando la oportunidad de consolidarlo como polo agroindustrial, hub minero nacional, referente en infraestructura, epicentro deportivo de alto rendimiento y líder en energías renovables.

Vinculación con la academia

El empresario Jesús López del Bosque señaló que alcanzar estos objetivos requiere fortalecer la seguridad, modernizar infraestructura logística y vincular la vocación productiva con la Universidad Autónoma de Zacatecas y otras instituciones de educación superior, para retener talento y convertir conocimiento en innovación y desarrollo regional.

Prosperidad compartida

Finalmente, Mejía sostuvo que el crecimiento económico solo será sostenible si se construye de manera conjunta entre sociedad, sector productivo, academia y gobierno. “Zacatecas tiene todo para convertirse en un referente nacional de desarrollo… lo que sigue es transformar esas ventajas en inversión, empleos de calidad, innovación y bienestar para las familias”, afirmó.