Beatriz Mojica recorre Las Crucitas y llama a fortalecer el respaldo a Claudia Sheinbaum

barrios de Las Crucitas y Naranjitos en Guerrero Beatriz Mojica Morga

Las calles de la colonia Las Crucitas, en Acapulco, fueron el punto de encuentro entre Beatriz Mojica Morga y decenas de vecinos y comerciantes que aprovecharon su visita para expresar las principales necesidades que enfrentan en la zona.

La morenista realizó un recorrido casa por casa, además de visitar la calle Reforma, la avenida Vicente Guerrero y el mercado de Las Crucitas, donde dialogó con habitantes sobre temas como el suministro de agua, los servicios públicos y las condiciones de la colonia.

Durante la jornada, Mojica Morga llamó a fortalecer el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a defender la transformación y la soberanía nacional.

Acciones para Acapulco

En los encuentros con habitantes, la consejera señaló que el Gobierno de México impulsa obras y programas para Guerrero, entre ellos la inversión en agua potable para Acapulco y el programa Vivienda para el Bienestar, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

“Hemos tenido una excelente recepción, gente muy amable que nos ha platicado de las problemáticas que hay. Hemos compartido con ellos lo que está haciendo nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y lo que va a hacer por Acapulco, porque ha anunciado una gran inversión en agua, que es uno de los temas que siempre nos comenta la gente”, expresó.

Trabajo territorial

Durante el recorrido, vecinas, vecinos y comerciantes reconocieron el trabajo territorial de Beatriz Mojica y agradecieron el apoyo que, señalaron, brindó a las comunidades tras el paso de los huracanes.

Los habitantes destacaron que ha mantenido cercanía con las colonias y atención permanente a las necesidades del pueblo durante sus visitas a la zona.