Mejía Haro recorre municipio de Noria de Ángeles: “tiene potencial para fortalecer la transformación”

Ulises Mejía Haro

Al recorrer el municipio de Noria de Ángeles, Ulises Mejía Haro reconoció la organización, el compromiso y la convicción de quienes continúan trabajando para fortalecer la Transformación desde el territorio, convencidos de que Zacatecas puede avanzar con un sello propio basado en la honestidad, la cercanía con la gente y el trabajo permanente.

Señaló que Noria de Ángeles representa una región con un enorme potencial para el desarrollo del estado gracias a la fortaleza de su sector agropecuario, su tradición ganadera y su riqueza histórica y cultural. Destacó que el municipio puede consolidarse como un importante complemento turístico para quienes visitan la capital zacatecana, aprovechando su legado minero de la época colonial, su patrimonio arquitectónico vinculado al Camino Real de Tierra Adentro y sus atractivos naturales, generando una mayor derrama económica para las familias de la región.

Ulises Mejía Haro subrayó que el reto es convertir esas fortalezas en oportunidades de desarrollo mediante una estrategia que impulse la inversión, el turismo regional, el valor agregado a la producción del campo y la generación de empleos, para que las y los jóvenes encuentren oportunidades sin tener que abandonar sus comunidades.

Finalmente, afirmó que la esperanza se construye escuchando a la gente y fortaleciendo la organización desde cada comunidad. “Cuando hay unidad, participación y compromiso, demostramos que sí hay de otra para Zacatecas. Sigamos defendiendo la Transformación con sello propio, poniendo siempre en el centro a las familias y al desarrollo de nuestros municipios”, expresó.