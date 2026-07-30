Salomón Jara y Ariadna Montiel acuerdan reforzar la soberanía en Oaxaca

Reunión entre Salomón Jara y Ariadna Montiel

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz y la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Morena, Ariadna Montiel Reyes sostuvieron un encuentro donde acordaron el fortalecimiento del Segundo Piso de la 4T y la defensa de la Soberanía.

El mandatario oaxaqueño afirmó que la reunión tuvo un fin primordial: dialogar sobre la estrategia y el rumbo que se debe seguir para consolidar desde esta entidad, el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Asimismo, se expusieron las acciones que desde Oaxaca se realizan para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la Soberanía Nacional y del pueblo.

Estas consistieron en el desarrollo de las Asambleas de Defensa de la Soberanía llevadas a cabo en las distintas regiones del estado, en las que se informa al pueblo sobre las acciones que han logrado transformar al país en uno independiente y soberano.

La dirigente nacional de Morena reconoció el esfuerzo y los trabajos que realiza Jara Cruz por Oaxaca, contexto que suma y permite que la gente siga confiando en el proyecto de la Cuarta Transformación.