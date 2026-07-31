Operativo sanitario en Mazatlán retira 2 mil 300 piezas de alimentos con alteraciones en su estado físico

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) llevó a cabo un operativo permanente de verificación y fomento sanitario en las comunidades afectadas por las intensas lluvias registradas en el municipio de Mazatlán.

Las brigadas de COEPRISS efectuaron recorridos en las zonas con mayores afectaciones para verificar las condiciones sanitarias, promover acciones de saneamiento básico y brindar orientación a las familias sobre las medidas preventivas que contribuyan a evitar enfermedades asociadas a inundaciones, como padecimientos gastrointestinales, enfermedades de la piel y aquellas transmitidas por vectores.

Durante las visitas de verificación sanitaria, se aseguraron alrededor de 2,300 productos alimenticios que presentaban alteraciones en su estado físico, pérdida de la cadena de conservación o que estuvieron expuestos al agua de inundación, por lo que representaban un riesgo para la salud de la población.

Estos fueron retirados de su comercialización y quedaron bajo resguardo de la autoridad sanitaria para su posterior destrucción, conforme a la normatividad vigente, evitando con ello su consumo y la posible afectación a la salud de las y los sinaloenses.

Como parte de estas acciones, el personal especializado distribuye plata coloidal para la desinfección de agua destinada al consumo humano, además de material informativo sobre el manejo higiénico de alimentos, la limpieza y desinfección de viviendas, el adecuado manejo de residuos sólidos y las medidas de higiene personal que deben mantenerse durante y después de la contingencia.