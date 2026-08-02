Guanajuato registra disminución histórica del 75.9 % en homicidios

Registra Guanajuato disminución histórica en homicidios

Al cierre de julio, Guanajuato registró una disminución histórica en homicidios del 75.9%, un promedio diario de 3.06 víctimas, de acuerdo con datos preliminares de la Mesa Nacional de Seguridad.

El gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo suma además un año y cinco meses de disminución sostenida en este delito, producto de la implementación de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

Se destaca que durante julio se registraron 95 víctimas, la cifra más baja en los últimos 9 años, siendo el primer mes desde marzo de 2017 con menos de 100 víctimas de homicidio doloso; en aquella fecha se registraron 97 casos.

Según las cifras preliminares, Guanajuato abandonó ya el primer lugar nacional en número de víctimas, ubicándose en tercer sitio detrás de Chihuahua con 104 casos, y Sinaloa, con 99.

Además, descendió hasta el noveno sitio en víctimas por cada 100 mil habitantes, con un índice de 1.44, detrás de Sinaloa (3.09), Morelos (2.71), Colima (2.59), Chihuahua (2.54), Tabasco (2.26), Baja California (2.17), Guerrero (1.77) y Michoacán (1.45).

El gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo suma además un año y cinco meses de disminución sostenida en este delito, producto de la implementación de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

Esta estrategia se basa en la coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, y Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, así como las policías de los 46 municipios.