Vinculan a proceso a funcionaria de Temoac por presunta extorsión agravada

Una servidora pública del municipio de Temoac fue vinculada a proceso por su presunta participación en el delito de extorsión agravada, luego de que la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) presentara elementos de prueba que la señalan de haber coaccionado a varias personas para exigirles dinero mediante amenazas y actos de violencia.

Durante una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Cuautla, un juez de control determinó vincular a proceso a Marisol “N”, quien continuará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

En contraste, el órgano jurisdiccional resolvió que no existían elementos suficientes para vincular a proceso a Geovany Emmanuel “N”, por lo que no fue sujeto al procedimiento penal en esta etapa.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones indican que la ahora imputada habría participado activamente, desde julio de 2025, en actos de intimidación contra varias víctimas en el municipio de Temoac.

Las indagatorias señalan que presuntamente golpeaba y amenazaba a las personas para obligarlas a entregar una fuerte suma de dinero a cambio de no causarles daño, conductas que derivaron en la integración de la carpeta de investigación.

La FIDAI informó que, aunque uno de los imputados no fue vinculado a proceso, las investigaciones sobre este presunto grupo delictivo continuarán con el objetivo de desarticular su operación en la región y determinar la posible participación de otras personas.

La Fiscalía reiteró que el combate a la extorsión es una prioridad y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho relacionado con este delito, ya que la información proporcionada por las víctimas resulta fundamental para avanzar en las investigaciones.

Las autoridades recordaron que las denuncias pueden presentarse directamente en las instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, ubicadas en la avenida Emiliano Zapata número 803, colonia Bellavista, en Cuernavaca, o bien mediante el número de WhatsApp 777 453 8343, donde también se recibe información de manera anónima.

Finalmente, la institución subrayó que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Marisol “N” es considerada inocente y será tratada como tal durante todas las etapas del proceso, hasta que una autoridad judicial emita una sentencia definitiva que determine su responsabilidad.