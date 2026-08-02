Migrantes protagonizan motín en estación Siglo XXI de Tapachula, Chiapas

Estación migratoria Siglo XXI Tapachula, Chiapas

Un grupo de migrantes retenidos en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, protagonizó un motín la noche del sábado para exigir su liberación, luego de denunciar presuntas irregularidades en sus procesos migratorios.

Durante los disturbios, personas extranjeras prendieron fuego a una colchoneta dentro del centro de detención, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales, así como de elementos del Ejército Mexicano.

Horas después, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que el orden fue restablecido mediante el diálogo y confirmó que el incidente se originó por inconformidades relacionadas con los procesos migratorios de las personas alojadas en la estación.

La dependencia señaló que no se registraron personas lesionadas y aseguró que durante el operativo se respetaron los derechos humanos de los migrantes.

Dos detenidos

El INM informó que dos personas extranjeras fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes por su presunta participación en los disturbios.

De acuerdo con medios locales, se trata de dos migrantes de nacionalidad venezolana, quienes fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez, donde enfrentarán el procedimiento legal correspondiente.

Activista denuncia retenciones

Tras los hechos, el director del Centro de Dignificación Humana A.C., Luis García Villagrán, acusó al Instituto Nacional de Migración de mantener a personas migrantes retenidas durante periodos prolongados, sin comunicación con el exterior y sin acceso a una defensa jurídica.

El activista también sostuvo que existe falta de transparencia sobre las condiciones al interior de la estación migratoria y afirmó que una parte de las personas alojadas en el lugar corresponde a migrantes deportados desde Estados Unidos, quienes posteriormente son trasladados a instalaciones del sur del país.

Hasta el momento, el INM no ha emitido un posicionamiento sobre los señalamientos realizados por el activista, más allá de informar que el incidente fue controlado y que el proceso de atención se desarrolló en coordinación con autoridades federales y estatales.