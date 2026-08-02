Durante construcción del Mural de los Sueños de la Transformación Pável Jarero reconoció a los jóvenes como protagonistas del presente

El senador Pável Jarero encabezó una jornada con jóvenes en Acaponeta, Tepic y Jomulco, municipio de Jala, donde impulsó la construcción colectiva del Mural de los Sueños, un ejercicio de participación para expresar las aspiraciones de las nuevas generaciones.

Durante los encuentros que forman parte de su recorrido por el estado en defensa de la transformación y la soberanía de México, Pável destacó que las y los jóvenes no solo representan el futuro de México, sino que son protagonistas del presente y una pieza fundamental para consolidar la transformación que vive el país.

“Cada pincelada representa un sueño, una esperanza y el compromiso de seguir construyendo un Nayarit con más bienestar, justicia e igualdad”, expresó.

El Mural de los Sueños reunió a decenas de jóvenes que, además de participar en un diálogo sobre el presente y el futuro de Nayarit, plasmaron en una obra colectiva su visión de un estado con más oportunidades, educación, cultura y desarrollo.

Pável Jarero afirmó que continuará recorriendo los municipios de Nayarit para fortalecer la participación de la juventud y convocó a seguir defendiendo los avances alcanzados por la transformación.