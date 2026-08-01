Puebla ampliará programa de vivienda para policías y servidores públicos

El Gobierno de Puebla anunció que buscará ampliar el programa de vivienda para beneficiar a integrantes de los cuerpos de seguridad y otros servidores públicos, mediante la disposición de más reservas territoriales y nuevos esquemas de acceso a créditos habitacionales.

Durante un encuentro con brigadistas de la Guardia Forestal, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que garantizar una vivienda digna para quienes integran las corporaciones de seguridad es una prioridad de su administración. Señaló que el estado trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México para incrementar el número de casas que serán construidas en la entidad.

El mandatario recordó que, tras un acuerdo con el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, Puebla forma parte del Programa Nacional de Vivienda impulsado por el gobierno federal. Inicialmente se contempla la construcción de 45 mil viviendas en el estado, aunque la cifra podría aumentar hasta entre 60 mil y 70 mil si se cuenta con suficiente reserva territorial.

Para alcanzar esa meta, explicó que el gobierno estatal ya comenzó a liberar y destinar terrenos para futuros desarrollos habitacionales. Entre las acciones realizadas destacó la donación de tres hectáreas en Lomas de San Miguel y la recuperación del predio de La Ciénega, propiedad del FOVISSSTE desde hace más de tres décadas.

Armenta Mier detalló que este último terreno pudo recuperarse gracias al diálogo encabezado por la Secretaría de Gobernación con una organización de comerciantes que ocupaba el lugar. Con ello será posible construir 512 viviendas destinadas a trabajadores. Además, informó que existen seis hectáreas disponibles en Ciudad Maderas que también podrán destinarse a nuevos proyectos habitacionales.

El gobernador explicó que uno de los objetivos es facilitar el acceso a una vivienda para trabajadores del estado que actualmente no cotizan en el Infonavit o en el FOVISSSTE. Para ello se analiza la firma de convenios que permitan su incorporación a estos esquemas de financiamiento.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Finanzas desarrollará un programa para que más empleados públicos puedan incorporarse al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), lo que les permitirá acceder a créditos para vivienda conforme a la normatividad vigente y considerando su antigüedad laboral.

En el mismo evento, el mandatario estatal aprovechó para informar sobre proyectos de infraestructura que, dijo, contribuirán al desarrollo de la entidad. Entre ellos destacó la construcción del Arco Sur del Periférico Ecológico, obra que incluirá un bulevar con conexión hacia el autódromo Miguel E. Abed.

De acuerdo con Armenta Mier, esta nueva vialidad mejorará la movilidad entre Amalucan, la 14 Sur, Chachapa, Amozoc y Tepeaca, reduciendo los tiempos de traslado de aproximadamente dos horas a solo 30 minutos.

También adelantó que los proyectos de los Arcos Norte y Sur contemplan la construcción de 51 kilómetros de nuevas vialidades durante su administración. Explicó que las obras contarán con materiales pétreos proporcionados por Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de la estrategia federal para combatir el robo de hidrocarburos.

El gobernador señaló que este apoyo permitirá fortalecer la infraestructura carretera del estado y mejorar la conectividad entre distintos municipios poblanos, además de impulsar el desarrollo económico y facilitar el traslado de la población.

Puebla busca ampliar el acceso a la vivienda para trabajadores del sector público, especialmente para quienes forman parte de los cuerpos de seguridad, al tiempo que impulsa proyectos de infraestructura para mejorar la movilidad y el crecimiento urbano en la entidad.