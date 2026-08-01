Un muerto deja ataque de grupo armado a policías municipales en Zacatecas

Hombres armados atacron a policías municipales en Luis Moya, Zacatecas (Redes sociales)

Violencia en Zacatecas — Un saldo de un policía municipal muertos y dos más heridos dejó la noche del viernes un ataque perpetrado por hombres armados que hicieron estallar un vehículo en la comunidad de Barranquilla, municipio de Luis Moya, en Zacatecas.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó a través de sus redes sociales que tras este ataque se desplegó un operativo en la zona para localizar y detener a los presuntos responsables.

Medios locales informaron que la agresión se registró en la comunidad de Barranquilla, a unos metros de la comandancia local, cuando un explosivo fue detonado dentro de un auto, lo que derivó en un enfrentamiento entre los policías y sujetos armados.

La información de la autoridad municipal reportó que presuntamente, la detonación que encendió el intercambio de fuego fue por la explosión de un “cochebomba”. Hasta el momento las autoridades, ni las municipales ni las estatales han reportado sobre alguna captura de los atacantes .

El secretario general de Gobierno de Zacatecas expresó sus condolencias a los familiares y compañeros del oficial caído y deseó una pronta recuperación a los otros dos policías municipales lesionados.

De acuerdo con medios zacatecanos, esta agresión se registra 13 días del hallazgo de 10 cuerpos en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, lo que obligó a las autoridades a desplegar el operativo “Rastrillo”, acción en la que fue detenido Manuel “N”, identificado como generador de violencia en la región y quien había atacado a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ).

La Crónica de Hoy 2026