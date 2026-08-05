Javier Lamarque se reúne con trabajadores y alcaldes de la Sierra de Sonora

Javier Lamarque

Como parte de las acciones de trabajo que realiza Javier Lamarque en Sonora, sostuvo encuentros con trabajadoras y trabajadores de la planta textil General de Uniformes, así como con presidentes municipales de la Sierra, durante la cual escuchó las necesidades de distintos sectores y regiones de la entidad.

Recorrió las instalaciones de la fábrica y conversó con alrededor de 100 trabajadoras y trabajadores, además de reconocer su aportación a la economía de Sonora y al bienestar de las familias.

“Ustedes son la base productiva de la sociedad, porque están al pie del cañón todos los días para que nuestro país, nuestro estado y nuestra ciudad se sostengan y crezcan para el bien de todas y todos”, expresó.

Recordó el inicio de su vida laboral a los 17 años en una maquiladora de Nogales dedicada al ensamblaje de cinescopios para televisores, donde laboró durante cuatro años y llegó a tener bajo su responsabilidad a cerca de 80 personas.

Lamarque fue recibido en la planta por Samuel Mendoza y estuvo acompañado por los diputados Jacobo Mendoza y Vicky Espinoza. Durante el recorrido conoció las distintas áreas de trabajo de la empresa, cuya plantilla está integrada por 120 personas, la mayoría mujeres.

“La cercanía con las mujeres trabajadoras es parte central de la Transformación. Escuchar sus experiencias permite comprender mejor la realidad de quienes todos los días sostienen con su trabajo a sus hogares y comunidades” expresó en una publicación sobre su experiencia.

Al término del recorrido, Lamarque sostuvo una reunión con presidentes municipales de la Sierra de Sonora, en la cual destacó que su experiencia puede contribuir a fortalecer la identidad, la unidad, el diálogo y la construcción de consensos.

“Me interesa mucho escucharlos, saber qué están pensando y qué creen que se puede hacer por los municipios de la región serrana. Conozco los 72 municipios de Sonora y sé que cada uno tiene necesidades y características distintas; por eso quiero conocer de primera mano qué requieren y qué visualizan para sus comunidades”, afirmó.