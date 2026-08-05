Cruz Pérez Cuéllar acusa sobreprecios por más de 500 mdp en el Municipio de Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar

Cruz Pérez Cuéllar denunció públicamente que el Gobierno Municipal de Chihuahua ha incurrido en un gasto excesivo en la adquisición de bienes y servicios, registrando sobreprecios que superan los 500 millones de pesos en comparación con las tarifas pagadas en Ciudad Juárez.

Estas declaraciones se dieron en respuesta a una denuncia interpuesta en su contra por exalcaldes juarenses respecto al arrendamiento de barredoras, señalamiento que contestó exhibiendo un análisis comparativo entre los presupuestos de ambas administraciones.

​De acuerdo con las cifras presentadas por el alcalde con licencia de Juárez, la capital del estado pagó montos significativamente más altos en rubros clave para la operación urbana:

Detalló que Chihuahua pagó sobreprecio en la compra de patrullas, luminarias y barredoras.

Señaló que mientras Juárez no ha contratado deuda pública en el mismo periodo, la capital mantiene un endeudamiento de 595 millones de pesos.

Además sostuvo que en Juárez el presupuesto se tradujo en obras para calles, parques, escuelas y alumbrado, a diferencia de la capital, donde “los servicios terminaron costando mucho más a los ciudadanos”.

Posteriormente, a través de sus redes sociales el aspirante a la coordinación interna de Morena, escribió, “La incongruencia del PRIAN no tiene límites: denuncian un tema añejo de barredoras, mientras Marco Bonilla las contrató 36% más caras y por ocho años más”

El aspirante no se quedo callado ante las acusaciones del partido opositor y dejo claro que esto se trata solo de un intento por cubrir las malas finanzas que mantiene el gobierno.

“Su mala gestión ya le costó a las y los chihuanuenses más de 580 millones de pesos. Los invitamos a denunciarlo y a que aclare los sobrecostos antes de endeudar más al municipio para financiar su campaña que, por cierto, va perdiendo”