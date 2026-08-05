CFE alcanza 99.99 por ciento de obras de electrificación en Michoacán

Michoacán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que entre enero y julio de este año concluyó 756 obras de electrificación en Michoacán, con lo que el estado alcanzó una cobertura eléctrica de 99.99 por ciento, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por el gobierno federal.

La CFE detalló que para la ejecución de las obras se destinaron 303 millones de pesos provenientes del Fondo de Servicio Universal Energético (FSUE), administrado por la Secretaría de Energía (Sener).

Los trabajos beneficiaron a 18 mil 931 habitantes de 82 municipios e incluyeron la instalación de 4 mil 17 postes, 543 transformadores de distribución y 2 mil 674 sistemas de paneles solares.

Las obras de electrificación se desarrollaron en las 13 regiones contempladas en el Plan Michoacán. La región de Hidalgo solidificó el mayor número de intervenciones con 194 obras, seguida de Huetamo, con 121; Lázaro Cárdenas, con 110; Apatzingán, Pátzcuaro y Zitácuaro, con 55 cada una, Múgica, con 40; Puruándiro, con 38; Morelia, con 31; Jiquilpan, con 24; Zamora, con 22; Zacapu, con 17, y Uruapan, con 3.

La Comisión señaló que la electrificación en comunidades vulnerables y de difícil acceso forma parte del Eje 2, Desarrollo Económico con Bienestar del Plan Michoacán, y reiteró su compromiso de ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica en beneficio de la población.

La Crónica de Hoy 2026