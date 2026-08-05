Turismo de cruceros continúa como un motor clave para la economía de Sinaloa

En lo que va del año, el puerto de Mazatlán ha recibido 84 embarcaciones con más de 312 mil visitantes a bordo, acumulando una derrama económica superior a los 500 millones de pesos.

En este mes ya se recibió al segundo crucero en visitar el destino; este miércoles arribó el “Carnival Panorama”, transportando a 4,786 pasajeros y 1,418 tripulantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que el turismo de cruceros en Mazatlán continúa consolidándose como un motor clave para la economía local, beneficiando de manera directa a comerciantes, transportistas, restauranteros y prestadores de servicios turísticos.

Este flujo constante de turistas ha sido impulsado por la confianza y preferencia de navieras de talla internacional como Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line y Carnival Cruise Line.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, la Secretaría de Turismo de Sinaloa reitera su compromiso de coordinar esfuerzos con las autoridades marítimas y municipales para ofrecer una experiencia segura y de alta calidad a todos los cruceristas que desembarcan en la Perla del Pacífico.