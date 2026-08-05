Julieta Ramírez llama a retomar y fortalecer el rumbo de la 4T

Julieta Ramírez Padilla

La senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla sostuvo una reunión con fundadores, consejeros y legisladores locales de Morena en Baja California, donde acordaron que la prioridad absoluta del partido debe ser fortalecer la unidad interna y consolidar los principios de la Cuarta Transformación.

​Durante el encuentro, las y los asistentes coincidieron en que el movimiento debe situar el bienestar del pueblo y la continuidad del proyecto político por encima de cualquier aspiración personal.

Julieta Ramírez enfatizó que los procesos internos son colectivos y temporales, mientras que el compromiso con la ciudadanía es permanente.

​“Los procesos internos son temporales, pero el movimiento y el compromiso con el pueblo son permanentes. Hoy más que nunca debemos privilegiar la unidad y nunca perder de vista los principios que nos dieron origen.” declaró.

Se ratificó el compromiso de actuar bajo los valores impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldar la consolidación del proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

​Además, los liderazgos estatales acordaron mantener una agenda de trabajo conjunta para fortalecer la presencia y organización del partido en todo el estado de Baja California.

​​Entre los asistentes destacados en la reunión se encontraron: ​César Castro Ponce, presidente del Consejo Estatal de Morena, ​Catalino Zavala, fundador del movimiento, diputadas y diputados locales: Evelyn Sánchez, Gloria Miramontes, Aracely Geraldo y Gilberto Herrera, consejeras, consejeros y diversos liderazgos clave del partido en la entidad.

La aspirante a la coordinación agradeció a todos los participantes a través de un mensaje en sus redes sociales. “Gracias a mis compañeras y compañeros diputados, consejeros estatales y regidores de Morena en Tijuana por este diálogo sincero sobre el rumbo de nuestro movimiento. El 2do piso de la transformación se construye con principios y en unidad”, escribió.